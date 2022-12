Ola Jordan z mężem prezentują odchudzone sylwetki nad basenem i ujawniają, ILE schudli! (WIDEO)

W lipcu Ola Jordan podzieliła się z fanami wyjątkowo "nieinstagramowym" zdjęciem. Tancerka pokazała niewyretuszowany kadr, na którym pozują z mężem nad basenem. Dołączyła do niego opis, w którym wyznała, że jest "przerażona" tym, jak wygląda. Po pojawieniu się na świecie córki zarówno ona, jak i James sporo przybrali na wadze.

Dwa tygodnie temu Ola opublikowała kolejną fotografię z ukochanym. Choć pisała pod nią o ich pierwszym dłuższym wyjeździe bez pociechy, internauci zwrócili uwagę tylko na to, jak bardzo od czasu publikacji zdjęcia w strojach kąpielowych zmienił się taneczny duet.

Kilka dni po zaskoczeniu obserwatorów metamorfozą małżonkowie opowiedzieli o tym, jak przed paroma miesiącami udali się do lekarza, co zapoczątkowało proces przemiany.

Hej, patrz, jak tracimy ponad 40 kilogramów w 6 sekund! - zaczynają pod nagraniem. W rzeczywistości trwało to trochę dłużej. W sumie cztery miesiące - czytamy dalej. Chociaż pierwsze dwa tygodnie były dość dramatyczne, w tym czasie straciliśmy 12 kilogramów. Szalone, co?! Ale mieliśmy dużo do zrzucenia, a zawsze traci się najwięcej w ciągu pierwszych tygodni. (...)