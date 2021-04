Ola z "Hotelu Paradise" zaskakuje swoją wiedzą: "Księżyc jest miękki jak ser, a ziemia twarda"

??? 1 godz. temu zgłoś do moderacji 21 1 Odpowiedz

Pudel, weź sobie do serducha: tu wchodzą normalni ludzie, chcemy info o gwiazdach, a nie artykułów sponsorowanych o Goni dziesięciorga nazwisk, siwcach, Szczepańskich, gradkach i tej z artykułu , co się pewnie wyłożyła na nazwisku, jak ją w szkole do odpowiedzi wzięli, tudzież nie chcemy ataku klonów z każdego twojego wypoconego dzieła , zwanego szumnie „ artykułem”. My chcemy się tu trochę odmóżdżać, ale nie damy się taplać w łajnie i wmówić sobie, że to jest ok, nie chcemy wciskania na siłę podprogowych reklam i promocji patologii. Liczcie się trochę z ludźmi i nie bądźcie aż tak żenujący w swoim prymitywiźmie.