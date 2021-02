Ola Żuraw WBIJA SZPILĘ Małgorzacie Rozenek: "Udowodniła, że nie ma pojęcia, co oznacza WSPIERANIE KOBIET"

To jednak nie koniec. Produkty zaprezentowane przez Gosię zwróciły uwagę Oli Żuraw. Zdaniem byłej uczestniczki Top Model, ubrania zaprojektowane przez "Perfekcyjną" łudząco przypominają te, które w ofercie ma jej sklep LaGrue. Co ciekawe, podwykonawcą żony Radosława Majdana został wspólnik niedoszłej modelki.

Chciałabym nie być zmuszona wczorajszą sytuacją do ratowania swojego imienia i budowanego zaufania wobec odbiorców i klientów. Traktowanie mnie jak rozemocjonowaną kobietę szukającą rozgłosu jest poniżej jakiejkolwiek krytyki i wzajemnego szacunku. Nie mówiąc już o tym, że Pani Małgorzata nie ma pojęcia, co oznacza wspieranie kobiet, co udowodniła dodanym postem - odnosi się do wypowiedzi Małgorzaty, która odpierając zarzuty Aleksandry, zasłoniła się apelem o wzajemne wspieranie się kobiet.