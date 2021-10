Olga Frycz wskazuje, KTO JEST OJCEM JEJ DZIECKA! Co o nim wiemy? (ZDJĘCIA)

Klocia Ciocia... 2 godz. temu zgłoś do moderacji 238 3 Odpowiedz

Czytam ten jego opis siebie i kiedyś bym była pod wrażeniem a teraz se myślę what a nightmare! No on to już wszystko zrobił, jest taki wspaniały- widać że kompleksy i wyścig szczurów, kto lepiej, wyżej, szybciej. Dajcie spokój, dziewczyny nie nabierajcie się na coś takiego. Uważajcie z kim się wiążecie. Serio. Ciocia Klocia.