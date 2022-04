Olga Legosz z "Miasta Kobiet" krytycznie o wylewności Marcina Hakiela: "Jeśli szukasz zemsty, to lepiej poczekać, aż przypłyną CIAŁA WROGÓW"

Nonena 12 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Jak się kogoś zrani, to trzeba liczyć się z tym, że ta osoba może się odegrać. Myślę, że każdy z nas chociaż raz był w takiej sytuacji. Nie chodzi tylko o związki. On jest na świeżo, działa w emocjach i nie ma go prawa nikt oceniać. Nie twierdzę, że ona nie miała prawa odejść, ale wiążąc się z innym facetem, będąc jeszcze z mężem, to wynikła z tego sytuacja trudna dla obu stron. I każdy musi wycierpieć swoje. Pewnie za jakiś czas spojrzy na to z innej perspektywy. Ale teraz, kiedy czuje się zraniony, ma prawo wyrażać tak swoje emocje. Choćby mówiąc pubicznie, co czuje i co mu ktoś zrobił. Łatwo nam oceniać to na zimno. Ale gdybyśmy sami dostali taki cios... takie jest życie. Pani Młynarska też po latach nie jeden rodzinny brud prała.