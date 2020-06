Oliwia Bieniuk przymierza się do kariery w show biznesie? "Ciężar nazwiska mamy trzeba udźwignąć w mądry sposób"

W międzyczasie Jarosław został oskarżony o brutalny gwałt. O sprawie rozpisywały się wszystkie media. Podobnie jak o narodzinach małego Kazia . Dla dzieci Bieniuka musiało to być wyjątkowo trudne doświadczenie. Mimo to córka piłkarza, Oliwia , nie zraziła się do show biznesu, a nawet robi przymiarki do bycia celebrytką.

Oliwka jest w trakcie podejmowania decyzji o tym, co naprawdę pragnie robić w przyszłości. W tak młodym wieku to szczególnie trudne. Tym bardziej, że ma za sobą ogromny bagaż doświadczeń i cała Polska patrzy na jej każdy ruch, co nie ułatwia decyzji. We wszystkim, co postanowi, w nas i tacie będzie miała stuprocentowe wsparcie - zapewnia celebrytka.