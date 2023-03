Oliwia Miśkiewicz z "Love Island" zachwala NARKOTYKI u Żurnalisty. Wideo już zniknęło z mediów społecznościowych...

oyk 20 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

Zażywanie kokainy powoduje, że komórki mózgowe dosłownie “zjadają się” Kiedy naukowcy wstrzykiwali kokainę myszom, oznaki autofagii, czyli “samozjadania się komórek”, były widoczne na zakończeniach aksonów, czyli w obszarze, który odpowiada za tworzenie nowych połączenia synaptyczne. Zmiany można było zaobserwować już po podaniu gryzoniom bardzo małej dawki narkotyku. Kokaina działa poprzez hamowanie wychwytu zwrotnego dopaminy przez transportery tego neuroprzekaźnika, powodując gromadzenie go się w synapsie. Prowadzi to do silniejszej odpowiedzi dopaminowej, która powoduje uczucie euforii. Jednak nowe badania, które opublikowano w czasopiśmie “Molecular Psychiatry” dowodzą, że kokaina ma też inny sposób działania – sprawia, że komórki mózgowe zjadają same siebie.