Oliwia z "Love Island" wspomina związek z Maćkiem: "Ktoś się nad tobą pastwi, aż leżysz na podłodze i płaczesz"

Gvbh 2 godz. temu

Pamiętam, jak cały czas chwaliła się w programie, że ma dużo pieniędzy, drogie ciuchy, duży dom, że jedna randka to koszt zagranicznych wakacji. Wtedy ten facet powiedział, że bez pieniędzy też można mieć dobrą randkę, a ta się skrzywila tylko i rzuciła Eeeeeee. Pamiętam dokładnie jej slowa "a ja to w londynie mam mieszkanie z prywatnym parkiem" - potem się wydalo, że to bogaty stary przyjaciel ma. To znowu opowieść publicznie ile cm miał jej eks i jakie ruchy w niej wykonywal. A jeśli chodzi o płacz, to w, każdym odcinku plakala.