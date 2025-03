Oto gwiazdy, które porzuciły show-biznes na rzecz "zwykłej" pracy. Na liście m.in. agentki nieruchomości czy właścicielka warzywniaka

Zniknęłam, bo po prostu potrzebowałam przerwy. Ostatnią płytę wydałam w 2018 roku, a ostatni koncert zagrałam online podczas pandemii w 2020 roku. To był moment, żeby się zatrzymać i poszukać nowych inspiracji. Dziś znajduję je głównie w muzyce rave i w graniu jako DJ – to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, które daje mi niesamowitą frajdę. Czy wrócę do nagrywania? Myślę, że tak - ale wierzę, że wszystko ma swój czas i miejsce.