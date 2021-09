Oni też usiedli za kółkiem pod wpływem alkoholu: Joanna Liszowska, Kamil Durczok, Ewa Farna

Mel B 17 min. temu zgłoś do moderacji 49 8 Odpowiedz

Tolerujcie,akceptujcie,lajkujcie....WYBACZAJCIE...ale jak jedna czy druga pijaczka zabije Wam kogoś bliskiego to wtedy nie miejcie do nikogo pretensji ,że wyrok jest w zawieszeniu. Co się dzieje z Wami ludzie?! Usprawiedliwacie potencjalnych morderców!