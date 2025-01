Oscary 2025. Ogłoszono tegoroczne nominacje. Pojawiły się polskie wątki

Szczególną uwagę zwraca nominacja w kategorii najlepszy film międzynarodowy dla produkcji "Dziewczyna z igłą" w reżyserii Magnusa von Horna, który ma także polskie korzenie. Mimo że jest to film duński, to nakręcono go na Dolnym Śląsku z udziałem polskich filmowców, takich jak operator Michał Dymek. Dwie nominacje otrzymał też obraz "Prawdziwy ból", który również był tworzony w Polsce. Niestety to jedyne wątki polskie w tegorocznych nominacjach do Oscara. Polski kandydat "Pod wulkanem" nie znalazł się na liście nominowanych.