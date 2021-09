Oto Kylie Sonique Love - pierwsza transpłciowa zwyciężczyni "RuPaul's Drag Race" (ZDJĘCIA)

Pola 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Mnie najbardziej w osobach trans zastanawia czy takie faszerowanie hormonami organizmu, który nie był przystosowany do tego, skraca im życie, bo jeśli tak i mają przez to poważne problemy zdrowotne w późniejszym czasie, to tym bardziej jest to nieetyczne, że lekarze im to robią. Czy są gdzieś w necie widoczni staruszkowie, staruszki trans? Widziałam na tik tok jak pokazywały niektóre z tych osób ulotki od hormonów, które przyjmują i nie wygląda to optymistycznie. Na pewno większe ryzyko zakrzepicy itp.