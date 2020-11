Owinięta w ręcznik Justyna Żyła ekscytuje się UTRATĄ WAGI: "Byle do NORMALNOŚCI" (FOTO)

Trzeba przyznać, że Justyna Żyła to dość wyjątkowy przypadek, jeśli chodzi o realia polskiego show biznesu. Medialny rozgłos aspirująca celebrytka zyskała za sprawą publicznego prania rodzinnych brudów wszędzie, gdzie tylko było to możliwe, nawet na okładce Playboya. Wszystko to przy okazji głośnego rozwodu ze skoczkiem narciarskim, Piotrem Żyłą. Żarliwa potrzeba zaistnienia doprowadziła do tego, że Justynie zaproponowano udział w Tańcu z Gwiazdami, co jak dobrze wiemy zakończyło się pamiętną klęską.