Ozdrowieniec Andrzej Piaseczny opuszcza warszawski szpital (ZDJĘCIA)

W czwartek Andrzej Piaseczny ogłosił, że został wypisany ze szpitala i w końcu mógł wrócić do domu. Wyjście wokalisty z jednej ze stołecznych placówek nie umknęło uwadze paparazzi.

W ubiegłym tygodniu Andrzej Piaseczny poinformował, że wskutek zakażenia się koronawirusem trafił do szpitala. Wokalista z pewnością nie spodziewał się jednak, że jego hospitalizacja wywoła w mediach tak duże zamieszanie. Piasek opublikował w sieci nagranie, na którym podłączony do aparatury ostrzegał fanów przez COVID-19. Koronasceptyczna Viola Kołakowska oskarżyła go natomiast o udawanie choroby w celu wypromowania najnowszego albumu...