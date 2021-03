Lekarz broni Andrzeja Piasecznego przed koronasceptykami: "Nie doczekaliśmy się jeszcze SZCZEPIONKI NA GŁUPOTĘ"

W ubiegłym tygodniu Andrzej Piaseczny poinformował, że zmaga się z koronawirusem i wskutek choroby trafił do szpitala. Zamieszczone przez wokalistę nagranie, na którym ten podłączony do aparatury z trudem łapie oddech odbiło się w mediach szerokim echem. Wokalista padł również ofiarą kilku niewybrednych komentarzy.

Byłem u Andrzeja Piasecznego w szpitalu. Jest rzeczywiście chory, pod wysokimi przepływami tlenu (...). Jeśli chodzi o takie komentarze sugerujące, że on udaje chorobę, to mogę powiedzieć tylko tyle - doczekaliśmy się szczepionki na koronawirusa, ale na głupotę jeszcze nie. Myślę, że wszystko będzie dobrze z Andrzejem Piasecznym. Robimy wszystko, co w naszej mocy, podobnie jak z innymi pacjentami, by jak najszybciej mogli wrócić do swoich domów - zapewnił lekarz.