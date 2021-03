Andrzej Piaseczny WYSZEDŁ ZE SZPITALA! Opublikował pierwsze zdjęcie po wyzdrowieniu (FOTO)

HHH 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 10 Odpowiedz

Ludzie nie szczepcie sie bo ci co sie szczepia to albo juz sa chorzy i moze w szpitalu wyladowali bo ta smieszna grypa tak nie zabija jak izolecja od bilskich i strach. Oni chcieli by nas wszystkich zaszczepic ale nie robmy tego bo bedzie jeszcze gorzej nie bedziemy miec wlasnej odpornosci naturalnej a tylko w tedy organizm najlepiej sie broni a na wirusy i tak nic nie pomaga uklad odpornosciowy i imunologiczny musi sam zwalczyc wirusy. CZOSNEK CEBULA IMBIR CHRZAN MIOD GORKI KISZONE KAPUSTA I RUCH I ZDROWY JAK RYBA