Para katolickich YouTuberów głosi, że seks w małżeństwie jest obowiązkowy (!): "ŻONA NIE ROZPORZĄDZA WŁASNYM CIAŁEM"

Katoliccy influencerzy ostatnio szturmem pobijają sieć. Niestety ich nauki budzą spore kontrowersje... Całkiem niedawno pisaliśmy o księdzu TikTokerze, który porównywał kobiety uprawiające przedmałżeński seks do brudnych szklanek , z których "ktoś wcześniej już pił". Oburzeni internauci dość roztropnie sugerowali duchownemu, by kupił sobie zmywarkę i odstawił internet.

Współżycie w małżeństwie jest obowiązkowe i jest to prawda, naprawdę - dodała, uśmiechając się do kiwającego głową męża.

Dowiadujemy się też, że kobiety powinny zgadzać się na seks z mężem, nawet gdy nie mają na to ochoty. W innym przypadku mogą wpędzić go w alkoholizm.

Co więcej, ta sfera seksualna jest bardzo wrażliwą i delikatną sferą, i na przykład często u mężczyzn wiąże się z poczuciem własnej wartości, więc jakieś zranienie w tej sferze, jakieś niespełnienie, może powodować obniżenie poczucia własnej wartości. To jest bardzo ważne. Co więcej, taka odmowa współżycia nieuzasadniona może prowadzić do grzechu, gdyż taka osoba, której odmawiamy, może wybrać grzech. I to są grzechy seksualne, takie jak pornografia, masturbacja, ale mogą to być również uzależnienia, ucieczka np. w alkohol, również w gry... - stwierdzili założyciele kanału Jednym Sercem.