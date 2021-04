Paul Ritter nie żyje. Aktor znany z serialu "Czarnobyl" i serii o Harrym Potterze miał 54 lata

Fyhuij9k 36 min. temu zgłoś do moderacji 12 8 Odpowiedz

Spóźniliście się z tym newsem o jeden dzień. Teraz macie zarobek na tekstach o Krawczyku. On ukradł cały Czarnobyl, ta scena z pierwszego odcinka, ten jego stupor, to było fenomenalne. Aktor, który kradnie scenę, nie mówiąc ani słowa, nie robiąc jednego ruchu! Ale co tam, Krawczyk dla plebsu lepiej się na pudlu sprzedaje.