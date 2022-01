Paula Tumala w "Dzień Dobry TVN" opowiada o zmniejszeniu biustu... "Zobaczycie, co zaś Prokop NAWYWIJAŁ"

Martana 26 min. temu zgłoś do moderacji 5 5 Odpowiedz

Nie za bardzo widzę, by te cycki były jakoś wybitnie wielkie, w zasadzie są zwykłe, średnie. Jeśli to są największe implanty, jakie miał lekarz i jeśli te zwykłe cycki mają powodować kłopoty z kręgosłupem, to co mam powiedzieć ja, która noszę naturalny biust rozmiaru 75E, przy wadze 53 kg i wzroście 170cm?