Paulina Chapko i jej ukochany ZOSTALI RODZICAMI! Partner Eli z "Na Wspólnej" to były piłkarz Legii Warszawa (FOTO)

Paulina Chapko zyskała rozpoznawalność jako aktorka filmowa i serialowa, a w pamięci widzów zapisała się zwłaszcza jako Elżbieta, ukochana Igora Nowaka z serialu "Na Wspólnej" . Poza planem także nie mogła narzekać na powodzenie, bo prywatnie jej partnerem jest ekwadorski piłkarz Joel Valencia , co ujawniła dopiero jakiś czas temu.

W maju Paulina Chapko nie tylko przedstawiła obserwującym ukochanego, lecz także ogłosiła, że wkrótce doczekają się wspólnej pociechy. Radosne wieści aktorka potwierdziła na Instagramie, gdzie opublikowała zdjęcie z partnerem, który czule obejmował jej ciążowy brzuszek. Wtedy też wyszło na jaw, że do porodu Paulina będzie się przygotowywać w Hiszpanii .

Paulina raczej nigdy nie należała do osób, które przesadnie dzielą się z internautami swoją prywatnością, jednak jej partner również może być postacią rozpoznawalną dla wielu Polaków. Pochodzący z Ekwadoru Joel Valencia grał swego czasu w dwóch polskich klubach: w Piaście Gliwice oraz Legii Warszawa. Dziś 28-latek gra na pozycji napastnika w AD Alcorcón i mieszka w Hiszpanii, gdzie kilkanaście tygodni temu zawitała też Paulina.

Para nie miała jeszcze okazji podzielić się z mediami tym, jak doszło do ich pierwszego spotkania, jednak wiadomo, że są już zaręczeni i teraz sprawdzą się w roli rodziców. Co ciekawe, na temat Joela wypowiedziała się siostra bliźniaczka Pauliny, Karolina, która również robi karierę w show biznesie. Jak twierdziła, piłkarz ma wiele pozytywnych cech i nie dziwi się, że to właśnie jego Chapko wybrała na ojca swojego dziecka.