Paulina Krupińska chwali Sebastiana Karpiel-Bułeckę. Internautka oburzona: "Bohater, bo dziećmi się zajął?" (FOTO)

A ja się akurat z nią zgadzam :) dla każdego z nas ostatnie tygodnie są ciężkie, mam świadomość że wiele kobiet może nie odczuwać wielkiej różnicy bo na codzien same są zmuszone do zajmowania się domem, życiem rodzinnym i mnóstwem innych spraw, bez żadnego wsparcia. To co pani Paulina tu robi to zwyczajnie chwali swojego męża za wsparcie i pomoc w ogarnięciu ich wspólnego życia. I nie,nie uważam żeby to była jakaś wielką zasługą bo wierzę w związki oparte na partnerstwie i dzieleniu się obowiązkami, ale szczerze, kto z nas nie lubi być pochwalony? Kto nie lubi, jak usłyszy o sobie coś miłego, nawet za jakąś rzecz która robi codziennie ( a może zwłaszcza za taką)? To powinno działać w obie strony, ale kiedy faktycznie tak wygląda wspólne życie to jest oparte na szczęściu, bo budowanym i docenianym wspólnie. Mam też świadomość że jest tyle przypadków ile związków, i pewnie wsadzę teraz kij w mrowisko, ale patrząc po moich znajomych najgłośniej właśnie krzyczą osoby które tak nie robią, gdzie pan i władca wraca do domu i oczekuje być obsłużony, udręczona niewolnica ciągnie wszystko sama, ale w rzeczywistości to faceci są takiego życia nauczeni (drogie matki chłopców, tworzycie potwory robiąc wszystko za nich) i mało kto z wygodnego życia sam sobie utrudni byt, a kobiety zamiast zacząć od mężów wymagać pomocy to tylko gadają, ewentualnie jak facet pomaga ( a wielu chce tylko nigdy nie została nauczona i niestety wymaga szkolenia) to są przy tym tak krytykowani, wręcz czasem obrażani, że sama im się nie dziwię że w pewnym momencie wolą odpuścić . Tak więcej uśmiechu i dystansu, i dbajmy o siebie nawzajem bo póki co mamy głównie to :)