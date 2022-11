Paulina Nowicka WYMOWNIE odpowiada na pytanie o ŚLUB z Jakubem Rzeźniczakiem, zdradzając przy okazji, czy chciałaby mieć dzieci

Olizi 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Z jednej strony jest to jakaś prawda, że skoro dla niej on jest kochający itd itp to nie dziwne, że dziewczyna nie patrzy przez pryzmat jego przeszłości - tak to jest. A jeżeli serio liczy się z tym, że mimo pierścionka może nie być jedyną i ostatnią kobietą w jego życiu - to też ok. Nikt nikomu tego nie zapewni. A jak wyjdzie w praniu to się okaże- musi się że wszystkim liczyć- jak każdy