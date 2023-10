Paulina Rzeźniczak odpiera zmasowany atak instagramowych fashionistek: "Wygląda jak WOREK! SZOK!" (ZDJĘCIA)

Osoby, które z sobie tylko znanych powodów zdecydowały się zaobserwować instagramowy profil Pauliny Rzeźniczak, przywykły już na pewno do szumnych deklaracji wielkiego uczucia, którym aspirująca celebrytka zapałała do Jakuba Rzeźniczaka, oraz beżowych stylówek. Całej masy beżowych stylówek. Gdy więc tylko nasza Paulinka podjęła odważną decyzję o poszerzeniu nieco gamy barw w swojej garderobie, świat stanął na głowie. Nowa wersja Pauliny, tym razem w bufiastej sukni w kolorze bakłażana i metalicznej spódnicy, wyraźnie nie przypadła im do gustu.