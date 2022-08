Paulina Sykut-Jeżyna opowiada o mężu u psiapsi (?) Izabeli Janachowskiej: "Ja miałam 15, on 26 lat. Myślałam, że jest dla mnie ZA STARY"

Hmmm 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pytanie do kobiet, niedługo stuknie mi 37, wyglądam na mniej, jestem już w miarę ustawiony finansowo, nie bogacz, ale jest dom, dwa mieszkania, dwa auta. Stan wolny, brak bagażu. w sumie gość co może zakładać rodzinę. Wcześniej nie patrzyłem na młodsze bo wydawało mi się że to trochę za dużo, ale ostatnio pewna 26latkę mocno ciągnie w moją stronę. Niby jest fajna, ale ciągle chodzi mi w głowie czy to nie za duża różnica wieku? Jak Wy kobietki na to patrzycie?