Paulina Sykut-Jeżyna z mężem buszują po optyku w poszukiwaniu idealnej pary okularów (ZDJĘCIA)

qsdcv 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Autorze/autorko tego artykulu - DEKADA to jest 10 lat ! Jesli uwazasz ze 10 lat tarszy facet od kobiety to jest duza roznica to ty albo masz cos z glowa albo zrobiles/as to celowo - pytanie tylko, dlaczego i po co ?