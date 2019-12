Paweł Królikowski w szpitalu. Aktor może liczyć na wsparcie kolegów z "Rancza": "MUSI WYZDROWIEĆ"

Paweł Królikowski od kilku lat mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnym. W 2015 roku przeszedł operację wycięcia tętniaka mózgu, a kilka miesięcy temu po raz kolejny trafił do szpitala. Po dojściu do siebie wyznał, że to dzięki wsparciu ukochanej żony i pomocy lekarzy doszedł do siebie.