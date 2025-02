Piotr Mróz gorzko o powrocie Kaczorowskiej do "TzG": "Trzeba bić się w pierś. Psioczyła na jury, psioczyła na program"

Już wkrótce rusza kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" , a wśród uczestników ponownie pojawi się Agnieszka Kaczorowska. Jej powrót do programu wzbudził kontrowersje, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych krytycznych wypowiedzi tancerki na temat jury.

Mróz o powrocie Kaczorowskiej do "Tańca z gwiazdami"

Trzeba bić się w pierś, bo jeszcze niedawno Agnieszka psioczyła na jury, sama chciała się dostać do tego jury, psioczyła na program. (...) Nie dostała się do jury, wraca jako tancerka i teraz trzeba się zmierzyć i spojrzeć w oczy tym wszystkim jurorom, na których się przed chwilą psioczyło. Którym się ujmowało ich kompetencji - powiedział Mróz.

Podejrzewam, że to wszystko ma bardzo dobre podłoże finansowe, ale no właśnie (…) jeżeli się czegoś trzymamy, to się tego trzymajmy - dodał aktor.