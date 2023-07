Piotr Stramowski i jego ukochana przemierzają stolicę w towarzystwie torby Diora za 13 TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Kamila 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No to idźcie i powiedzcie że was zaraziłam "czymś" nie wiadomo czym bo wyszłam na miasto gdzie co chwilę dezynfekowałam ręce. I fajnie będzie bo przecież was jest tak dużo. Toteż przecież nie przeczołgam was wszystkich tylko wybiorę sobie jednego z was. Jakąś starą babkę która zdania nie potrafi poprawnie sklecić. Albo jakiegoś irytującego gówniarza który próbując się dostać na studia nie będzie mógł przedstawić zaświadczenia o niekaralności. No ale w końcu po co takiemu studia skoro z niego taki geniusz że on już w wieku 16 lat potrafi czyjś dyplom ukończenia studiów zweryfikować. Niech od razu profesorem zostanie co się będzie rozmieniał na drobne.