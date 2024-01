Piotr Stramowski w dresie za 10 tysięcy i z torbą za 20 tysięcy lansuje się z ukochaną w centrum Warszawy (ZDJĘCIA)

Pozdro 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Po co komuś takie drogie ubrania, w których i tak wygląda jak widać, no słabo. Jak ktoś nie jest szczęśliwy to chce emanować drogim wystawnym życiem, żeby wszyscy widzieli, że u niego jest super. Z poprzednią partnerką też się lansował a tak naprawdę było krucho. Współczuję tym ludziom bo jedyne co mają w swoim nudnym życiu to te drogie rzeczy i pieniądze, które szczęścia nie dają. Szczęście w swoim życiu trzeba odkryć i wtedy żadne drogie dodatki nie są potrzebne bo one w życiu naszym nic nie wnoszą i lepszymi nie jesteśmy.