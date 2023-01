Piotr Stramowski z nową ukochaną zajadają się fast foodem i nie szczędzą sobie czułości (ZDJĘCIA)

Duejue 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Facet miał spokojne rozstanie bo też szanuje kobiety. W wywiadzie mówił, że nie było tam żadnych zdrad, kłamstw, oszukiwania, po2 życia czy innego sk... do partnerki. Więc też nie miała powodu się wściekać. A nie jak inni lovelasi internetowi latami i miesiącami kłamią, oszukują, zwodzą i potem zaskoczeni, że kobiety wk.... Dziwią jedynie takie, kt życie na 2 sroki nie przeszkadza. Przynajmniej zasłużył sobie na spokojny rozwód swoim szacunkiem do byłej. A nie to co jakieś szczury co się kanałami ewakuują od kochanek przygodnych, choroby różne znoszą do domu i inne syfy, a potem publicznie obrażeni bo partnerka śmie mu wygarnąć bo przecież powinna cicho siedzieć. Jak kogoś jara zdradzanie i szlajanie się po burd..ach to nie musi mieć rodziny ani dzieci ani się wiązać z kimkolwiek. Nie ma przymusu. Jak już zawracasz gitarę kobiecie rodzinę i domem z dziećmi to ją k.. szanuj d.pku jeden z drugim..