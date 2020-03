Placido Domingo ma KORONAWIRUSA! "Moim moralnym obowiązkiem jest poinformować, że uzyskałem pozytywny wynik testu"

Błagam wszystkich, by byli bardzo ostrożni: przestrzegali podstawowych zasad, często myli ręce, zachowywali odpowiednią odległość od innych osób i robili wszystko, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, a przede wszystkim, jeśli mogą, pozostali w domu. Razem możemy walczyć z wirusem i zatrzymać światowy kryzys. Mamy nadzieję, że wkrótce powrócimy do normalnego, codziennego życia. Postępujcie zgodnie z wytycznymi, by zachować bezpieczeństwo i chronić nie tylko siebie, ale całą społeczność - nawoływał 79-latek.