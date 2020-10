"Playboy" Antek Królikowski reaguje na USZCZYPLIWOŚĆ ze strony fana. "Wtedy opowiadałeś, jak bardzo kochasz Kasię..."

AskaK 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Playboy, nie playboy. Skąd pewność, że to on rozkochuje w sobie dziewczyny i zawsze później je rzuca i szuka nowych? Być może Breszka, Sawczuk czy Wieniawa zakończyły z nim związki z własnej inicjatywy, a on nie miał nic do gadania, dlatego szukając tej jedynej pakuje się w kolejne relacje i ciagle nic z tego nie wychodzi. Naprawdę, są osoby, które zbyt długo nie mogą być samotne, bo źle im z tym i mimowolnie wchodzą w nowe związki, nawet bez przyszłości. Czasami lepiej zrobić sobie dłuższą przerwę po rozstaniu i to dobrze robi. Wiem z wlasnego doswiadczenia. Nikt nikogo nie rani, jest czas na przemyslenie wszystkiego