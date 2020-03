Podekscytowana Klaudia El Dursi o powrocie do Polski: "Jeszcze cała podróż, 14 dni kwarantanny i dopiero zobaczę moje dzieci"

Wśród osób, które po decyzji o przywróceniu granic mają problemy z tym, by powrócić do kraju, znajduje się między innymi Klaudia El Dursi. W zeszłym tygodniu była uczestniczka Top Model, a obecnie prowadząca Hotel Paradise ze łzami w oczach mówiła o tym, że ze względu na rozprzestrzeniającą się w zatrważającym tempie pandemię, nie może wrócić do ojczyzny. Celebrytka od dłuższego czasu przebywa na Bali, gdzie udała się w celach zawodowych.