Pogrzeb Romualda Lipki

Majaj 45 min. temu zgłoś do moderacji 48 21 Odpowiedz

Beacie peruka lekko zsunela sie na czolo. Bardzo to widac. A co do pana Lipko,to wspaniala postac,szeroki umysl,wspanialy kompozytor,czlowiek utalentowany niesamowicie! RIP przyjacielu!