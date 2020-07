Poirytowana Magda Gessler USYCHA Z TĘSKNOTY za ukochanym: "Waldek jest w trudnym momencie. POTRZEBUJE MNIE"

Jejesk 51 min. temu zgłoś do moderacji 25 10 Odpowiedz

Cala rodzina upchana w TVNie, nepotyzm jakich malo, a dlaczego mama Geslerowa nie wyjedzie na stale do Waldemara? Bo kasa przepadnie co? Gdzie te wszystkie miernoty zarobia taka kase poza Polska. Popatrzcie na kariere Kurdej Szatan. Basiulka byla rozchwytywana, noszona na rekach ale zachcialo jej sie gryzc I to brzydko) i wyleciala. I slusznie. W tvn nikt nie pluje na stacje dzieki ktorej maja za co zyc i to luksusowo. Nie podobalo sie to mogla zmienic stacje. Tylko jakos nikt sie o nia nie bil. Jeszcze w TVP gra w dwoch serialach i na tym koniec. A tak to chaltury i reklama sieci komorkowej. Zeby nie bylo to tak widoczne to nagle zaszla w ciaze. Koniec gwiazdorzenia. Ona uwierzyla ze jest gwiazda a tymczasem jest maja blondynka ze skrzecacym glosem a talent aktorski gdzies baaardao daleko. Niech sie zajmie dziecmi.