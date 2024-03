Pokaz Roberta Kupisza: Blanka Lipińska w obszernej koszuli, Barbara Kurdej-Szatan w skórze, Joanna Racewicz z futrzakiem... (ZDJĘCIA)

Jeszcze kilka lat temu pokazy mody należały w Polsce do najbardziej prestiżowych i najpopularniejszych wśród gwiazd imprez. Prezentacje nowych kolekcji Łukasza Jemioła, Marcina Przybylskiego czy Dawida Wolińskiego przyciągały całe tłumy łaknących błysku fleszy reprezentantek show-biznesu.

Na taki krok zdecydował się Robert Kupisz, aranżując event, w ramach którego zaprezentował światu swoje najnowsze projekty. Poniedziałkowy pokaz nie był może wydarzeniem najwyższej rangi, mimo to przyciągnął kilka twarzy znanych z pierwszych stron gazet. Wśród gości była Blanka Lipińska, która do obszernej, szarej koszuli dobrała klasyczne kozaki Givenchy. Na imprezie stawiła się też Barbara Kurdej-Szatan w skórzanym komplecie, który urozmaiciła pokaźnych rozmiarów pomarańczową nerką. Na "liście obecności" znalazła się także Joanna Racewicz, która dziwnym trafem odpuściła sobie tym razem pozowanie na ściance. Dziennikarce towarzyszył za to kudłaty pupil, który oglądał z panią kolekcję Kupisza z pierwszego rzędu.