POLICJA wjechała na plan zdjęciowy Konrada Niewolskiego: "Także ku*wa dzieje się"

Ela 36 min. temu zgłoś do moderacji 236 20 Odpowiedz

Zrobiłam pomiary koronawirusa i wyjściowe parametry energetyczne koronawirusa, przy których on normalnie funkcjonuje, tzn. przed rozmnażaniem wynoszą 1000 na skali Hawkinsa i jednoczesnym kolorem szarym, co pokrywa się z moimi wizjami dotyczącymi, że powstał on w laboratorium. Musicie zwiększyć swój stan energetyczny, kochani Minimum poziom sił witalnych to 98-100 proc., inaczej koronawirus nie ma szans wniknąć do waszego organizmu. Kolejnym parametrem jest poziom energii życiowej na poziomie 9700-1000 na skali Hawkinsa, co daje nam szczelność energetyczną naszej aury i odporność na SARS-a. Kolor radiestezyjny też jest ważny - przynajmniej biały lub wyższy.