Policja zabiera głos w sprawie Polki podającej się za Madeleine McCann: "Czynności trwają"

Ludzie, jej bliscy nie chcą badań DNA bo wiedzą że to nic nie da- dziewczyna nie ma wątpliwości co do swojego pochodzenia tylko jest zaburzona psychicznie. Gdyby uważała że została adoptowana/porwana to dawno zrobiłaby badania na własną rękę bez angażowania w to mediów i popisywania się w socjal mediach. Ona ma 21 lat, jest dorosła i wyprowadziła się z domu. Może podejmować samodzielne decyzje chcąc dowiedzieć się kim tak naprawdę jest. I gdyby na tym jej zależało to by to dawno zrobiła. Niestety choruje więc jej działania nie są racjonalne. Nawet gdyby dostała badania do ręki to na pewno zaczęłaby je negować i szukać kolejnych argumentów do tego by atakować swoją rodzinę. Z resztą pokazała zdjęcie swojej mamy i wyszło na to że jest jej młodszą kopią. Więc na tym dyskusja powinna się zakończyć.