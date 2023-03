Polka podająca się za Madeleine McCann APELUJE DO JEJ MATKI: "Kiedy słyszę twój głos, czuję, że naprawdę go znam..."

Julia udała się do Stanów Zjednoczonych z Fią, która w mediach znana jest jako "Perskie Medium". Niedawno udzieliły wywiadu w kultowym amerykańskim programie "Dr. Phil", w którym to powiedziały praktycznie wszystko to, co mówiły dotychczas. Dalej twierdzą, że 21-latka jest zaginioną Madeleine McCann, jednak jedyny dowód jaki mają, to te same zdjęcia, które pokazywały już w mediach społecznościowych. Wszyscy, którzy śledzą tę sprawę, z niecierpliwością czekają, aż Julia pokaże wyniki testów DNA.