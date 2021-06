Porwana i więziona córka szejka Dubaju pozuje na hiszpańskim lotnisku. Udało się jej odzyskać wolność? (FOTO)

Bibliotekarz 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Jestem bibliotekarzem, mieszkam w mieście powiatowym, zbliża się 40stka, a ja sam jak palec. Mieszkam w mieszkaniu 65 metrów w kamienicy przedwojennej. Mury odrapane, klatka schodowa zaszczana, pełna grafitti. Na dolnych piętrach mieszkają żule. A ja mam to moje mieszkanko po dziadkach, a właściwie to po miłosiernych rodzicach. Dostali je w spadku i dali mi, bym mógł sie od nich wyprowadzić. Robię im za to zakupy, pomagam w wymianie opon, czy koszę trawę przed ich domkiem raz na 2 tygodnie. Moja mama jest emerytowaną wychowawczynią wfu, a mój ojciec jest emerytowanym milicjantem, odebrano mu wyższą emeryturę, nie rozumiem tylko dlaczego. No ale po co ja o tym piszę? Szukam żony. Jestem takim ciepła kluchą, ale jestem uczciwy, szczery, jestem molem ksiażkowym, a w sumie to byłem, bo w czasie pandemii złapałem depresję i teraz głównie siedzę na necie, bo książki mnie nużą. No ale może ta księżniczka byłaby chętna na zapoznanie? W życiu i jej i mi potrzeba spontaniczności. Szybka randka, spacer po parku, szczera rozmowa. I może byłby z tego poważny związek. To córka szejka, może byśmy kupili nawet nieco większe mieszkanko... Bo z mojej pensji to się nie uda.