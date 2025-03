Posępni Beckhamowie opuszczają hotel w Paryżu. Jedynie David poświęcił fanom czas. Internauci ostro: "Kochają cyrk, ale udają, że nie"

David Beckham i jego bliscy nie zabawili w stolicy mody długo. Już na drugi dzień po pokazie nowej kolekcji Victorii "przyłapano" ich, jak opuszczają hotel, w którym się zatrzymali. Moment, w którym rodzina wychodzi z budynku, uchwycono na m.in. nagraniu, które trafiło na TikToka. Widzimy na nim, jak Beckhamowie gęsiego maszerują do auta. Mimo zaczepek ze strony zgromadzonych przed hotelem fanów gwiazdorska familia nie znalazła chwili na, chociażby posłanie uśmiechu w stronę tłumu. Wyjątek zrobił jedynie były piłkarz. W pewnym momencie odłączył się od reszty i podszedł do swoich wielbicieli. 49-latek zapozował do kilku zdjęć i rozdał autografy. Zostało to docenione przez internautów.