Internauci o zachowaniu 13-letniej córki Beckhamów na PFW: "Szkoda mi jej. Wydaje się taka niespokojna i zestresowana" (WIDEO)

Paris Fashion Week trwa w najlepsze. A co za tym idzie, w stolicy Francji roi się od zainteresowanych modą znanych twarzy. Na paryski Tydzień Mody przylecieli oczywiście Victoria i David Beckhamowie.

Córka Beckhamów na paryskim Tygodniu Mody. Internauci zwracają uwagę na jej zachowanie

To właśnie przyodziana w brązową suknię do ziemi i klapki na obcasie 13-latka zwróciła na siebie największą uwagę. Tym razem jednak nie ze względu na stylizację czy czułości ze strony jej znanego ojca. W social mediach zaroiło się od nagrań zza kulis pokazu mody z udziałem córki Beckhamów, na których widać, że na wydarzeniu czuła się nieswojo. A przynajmniej tak twierdzą internauci. Komentujący zauważają, że nastolatka siedziała na evencie wyjątkowo ściśnięta oraz zastanawiają się, czy pokaz mody to dobre miejsce dla tak młodej osoby.