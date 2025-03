Brooklyn Beckham nie stawił się na pokazie mamy, bo promował... autorską markę sosów. Rekin biznesu?

Rodzina Beckhamów w Paryżu

Podczas gdy Brooklyn był zajęty swoimi obowiązkami, jego rodzeństwo - Romeo, Cruz i Harper - oraz ojciec David , zasiadali w pierwszym rzędzie na pokazie Victorii, który swoją obecnością zaszczyciły także Anna Lewandowska i Sara Boruc . Kreatorka mody zaprezentowała swoją kolekcję na sezon jesień/zima 2025-2026. Po pokazie "Posh Spice" wyszła na wybieg, by przyjąć owacje od publiczności. Brooklyn natomiast podzielił się zdjęciami z wydarzenia promującego jego sosy. 26-latek pokusił się na niezobowiązującą stylizację, pozując do zdjęć w jeansach oraz czarnej bluzie z logo jego firmy.

Nowe wyzwania Brooklyna

Na przestrzeni ostatnich lat Brooklyn Beckham imał się najróżniejszych zajęć. W 2017 roku dziedzic fortuny rozpoczął nawet naukę w prestiżowej szkole Parsons School of Design w Nowym Jorku, jednak, przytłoczony nadmiarem obowiązków, zrezygnował po pierwszym semestrze.

Później zaliczył też krótki epizod z fotografią, wydając książkę ze zdjęciami "What I see" (którą złośliwi określili mianem "kaprysu próżnego dzieciaka"). Aktualnie Brytyjczyk spełnia się jako kucharz, od czasu do czasu racząc internautów nagraniami, jak pichci różnej maści frykasy.