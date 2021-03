Gotowy na wszystko Lech Wałęsa po OPERACJI SERCA wraca na Facebooka: "WSZYSTKO SIĘ UDAŁO"

Lech Wałęsa należy do grona polityków, którzy z wielkim zaangażowaniem prowadzą swoje media społecznościowe. Były prezydent relacjonuje w sieci niemal każde - bardziej lub mniej ważne - wydarzenie ze swojego życia. Najchętniej jednak pokazuje na Facebooku zdjęcia z wyjazdów do sanatoriów , w których poddaje się licznym zabiegom leczniczym oraz prezentuje efekty zdrowego trybu życia, jaki od niedawna stara się wieść.

Jestem przygotowany na dwa główne rozwiązania, nie boję się niczego. Boję się Pana Boga i - jak mówiłem - trochę mojej żony. (...) Nie wiedząc, kiedy spotkamy się następnym razem, czy się w ogóle spotkamy, chcę państwu powiedzieć, że robiłem wszystko, by dobrze służyć narodowi. (...) Do zobaczenia, jeśli los pozwoli mi jeszcze na tym padole trochę pomieszkać. A jeśli nie, to pomódlcie się za mnie - mówił gotowy na najgorsze przed wymianą baterii w rozruszniku serca.