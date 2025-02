Pozbawiona makijażu Magda Gessler pozuje z wnukami w łóżku

Magda Gessler to bez wątpienia jedna z największych gwiazd telewizyjnych w Polsce, która regularnie pojawia się na warszawskich salonach. Gospodyni "Kuchennych rewolucji" jest również bardzo aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych, a jej wpisy oraz zdjęcia, które wyglądają jakby były poddane obróbce graficznej przez programy do upiększania, często stają się hitami i są szeroko komentowane.

Podczas spotkań z rodziną Magda Gessler nie rezygnuje z kosmetyczki, ale chętnie też pokazuje się w wersji saute. Często opowiada o istocie naturalnego piękna, zachęcając innych do bycia sobą . Restauratorka podkreśla, że unikała zabiegów estetycznych, co stanowi jej świadomy wybór.

Medycyna estetyczna, która dotarła do nas dopiero w latach 90-tych nie ma nic wspólnego z chirurgią plastyczną. Zabiegi medycyny estetycznej (do których szczerze się przyznaję i nie ma nic w tym złego) jak mezoterapia czy choćby botox to zabiegi gdzie nie używa się noża chirurgicznego. Czy tak trudno to pojąć?! Trudno, bo nawet media mylą te pojęcia. Uwielbiam Panią Magdę, jest piękną osobą, ale błagam... Nie bójmy się przyznać, nie okłamujmy samych siebie! - mówiła.