Magda Gessler przesadziła z RETUSZEM! Fani w szoku: "Twarz niczym dziecko"

Magda Gessler to bez wątpienia jedna z czołowych twarzy TVN. Świadczy o tym chociażby fakt, że niedawno ruszyła już 29. (!) edycja prowadzonych przez nią "Kuchennych rewolucji".

Magda Gessler promuje program ze swoim udziałem

Format o przemianach polskich restauracji to nie jedyny program, w którym możemy oglądać Magdę Gessler. Celebrytka od 2012 roku występuje również w "MasterChefie". W niedzielę 71-latka postanowiła za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprosić fanów na nowy odcinek show. W tym celu opublikowała na Instagramie kilka postów.

To jest z dziś. O 19.30 #mastrechef. Tego nie zobaczycie, bo wyprawiono mi urodziny niespodziankę, za co dziękuję całej ekipie #masterchef. Odcinek pasjonujący, a potem fiesta urodzinowa. Kwiaty, uściski, tort. Dziękuję TVN. I był mój ukochany zespół - napisała w jednym z nich w swoim stylu, dając do zrozumienia, że nagrania odbywały się w jej wielkim dniu (Magda obchodzi urodziny 10 lipca).