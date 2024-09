"Kuchenne rewolucje" w Warszawie. Magda Gessler zszokowana cenami: "48 złotych to ZA TANIO"

Mamy jedne z najwyższych cen w Europie. Pizza w Neapolu kosztuje 5 euro, w Łodzi prawie 50 zl, podwójne espresso w centrum Lizbony płaciłam 1.70 euro, na Piotrkowskiej 14 zl. To jest jakaś tragedia, przestałam jesc w Polsce na mieście. Pracowalam 4 lata w gastronomii, wierzcie mi, nie wiecie co jecie. Jechaly do dań rzeczy po terminie, rzeczy z podłogi. Dalibyście sobie do sałatki łososia tydzień po terminie? W restauracji dostaniecie bez mrugnięcia okiem. Geslerowa jest odklejona. Nauczcie się gotowac, to nie jest trudne, a wielcy restauratorzy jej pokroju może wtedy pójdą po rozum do głowy. I nie piszcie ze wysokie zupy itp, w gastro pracuje się na 1/4 etatu zazwyczaj albo na czarno