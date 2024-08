Co dziś robi Marta Gessler? Pierwsza żona Piotra Gesslera była w TVN-ie jeszcze przed Magdą

Magda Gessler i Piotr Gessler byli razem kilka lat

Synowie Zbigniewa - Adam i Piotr - obaj zostali restauratorami. I choć Adam był również aktorem, to Piotr jest częściej wspominany przez kolorową prasę. A to dlatego, że był drugim mężem Magdy Gessler . Magda i Piotr poznali się pod koniec lat 80. Ich znajomość zaowocowała otworzeniem kultowej dziś restauracji "u Fukiera" oraz córką Larą. W tzw. międzyczasie okazało się jednak, że Piotr Gessler miał żonę Martę - również związaną z gastronomią.

Mimo silnych emocji Magda Gessler (wtedy jeszcze Müller) została w Polsce i wyszła za Piotra, po tym jak zostawił dla niej żonę Martę. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu. Już kilka lat po narodzinach córki żyli osobno. Restauratorka skupiła się wtedy na robieniu kariery. Mimo wypalenia uczuć nigdy nie zdecydowali się na rozwód. Do końca życia byli dla siebie dobrymi znajomymi. Piotr Gessler zmarł w 2021 r.

Co dziś robi Marta Gessler?

A co dalej działo się z jego pierwszą żoną, Martą? Jeszcze z Piotrem doczekała się syna Mikołaja. Choć widać, że pierwsza żona Gesslera ma zupełnie inne podejście do popularności i show-biznesu niż druga, to nie można jej odmówić sukcesów także w mediach.