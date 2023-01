Poznajcie współczesnych polskich arystokratów! Książę Jan Lubomirski, Beata Tyszkiewicz, Anna Czartoryska... (ZDJĘCIA)

Szlachcic1234 17 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Po pierwsze aby móc mówić o sobie arystokrata to oprócz pochodzenia trzeba zachowywać się zgodnie z pewnymi zasadami m.in. Kodeksem honorowym Boziewicza. Dla mnie arystokratą nie jest ktoś kto para się takimi zawodami jak fotograf, kodiant - komediantka (aktor, -ka) A poza tym w Rzplt Obojga Narodów nie było hrabiów baronów te tytuły rozdawali zaborcy i swego czasu Napoleon za zasługi dla Francji. W przypadku ksiąząt to uznawane były tytułu Piastów, Jagiellonów, Rurykowiczów, wyjątkiem od tej reguły byli Radziwiłłowie którzy nosili tytuł książąt Rzeszy nadany im w I poł. XVI w przez cesarza. Jednakże najważniejsze było to że wszyscy przedstawiciele szlachty byli sobie równi wobec prawa i żadnej arystokracji wtedy nie było. Każdy szlachcic mógł wybrać króla i samemu zostać królem. A co do tych co powołują się na konstytucję marcową że w Polsce zniesiono tytuły szlacheckie i że to brednie to po prostu boli ich to że ich przodkowie to chłopstwo pańszczyźniane..... a ich awans osobisty i ich rodzin wiąże się z tym że są beneficjentami komuny która szlachtę i ziemian po wojnie wyniszczyła, często wymordowała, ograbiła i rozdała majątki szlacheckie ich dziadkom.