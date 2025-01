Prawnicy Dody wydali oświadczenie ws. Dariusza Pachuta: "Został wytoczony pozew o zapłatę - zwrot pożyczki"

Rozstanie Dody i Dariusza Pachuta wzbudziło duże zainteresowanie w mediach. Para zakończyła swój dwuletni związek w październiku 2024 r. w tajemniczych okolicznościach. Były partner piosenkarki zasugerował, że podjął decyzję o zakończeniu relacji podczas ich wspólnej podróży do Turcji . Rabczewska nie komentowała szczegółów zakończenia związku.

W poniedziałek Dariusz Pachut wywołał niemałe zamieszanie, przekazując na Instagramie, że otrzymał pozew . Mężczyzna wyjawił, że nie może wprost poinformować, kim jest strona pozywająca. Dość jasno zasugerował jednak, że nadesłali go prawnicy jego byłej partnerki, Dody, puszczając w tle jej przebój "Nie daj się".

Czy ja musiałem dołączyć do grona panów, którzy kończą w ten sam sposób? Kolejny pozew, imiona utajnione, bo nie może oczywiście wyjść, o czym będziemy rozmawiać. (...) Tu mamy niewdzięczność, od królowej się nie odchodzi, ale człowiek miał jaja i teraz -oddać kurtkę, pieniążki za voucher na nurkowanie, który dostałem na urodziny . Niesamowite to jest - mówił Dariusz Pachut na InstaStories.

Prawnicy Dody zabrali głos ws. pozwu przeciwko Dariuszowi Pachutowi

W dniu 26 listopada 2024 r. przeciwko Panu Dariuszowi Pachutowi został wytoczony pozew o zapłatę - zwrot pożyczki, Pan Dariusz Pachut wielokrotnie zobowiązywał się do zwrotu pożyczonych od Pani Doroty Rabczewskiej środków pieniężnych, jednak do dzisiaj ich nie zwrócił. Przedmiotem postępowania nie jest zwrot podarowanych przez Panią Dorotę Rabczewską prezentów. Pan Dariusz Pachut wielokrotnie, bezprawnie rozpowszechniał nieprawdziwe informacje ze sfery życia prywatnego Pani Doroty Rabczewskiej, dlatego w dniu 10 grudnia 2024 r. przeciwko Panu Dariuszowi Pachutowi do Sądu Okręgowego w Warszawie został wniesiony pozew o ochronę dóbr osobistych i sfery prywatności Pani Doroty Rabczewskiej.